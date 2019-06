Olympischen Winterspiele 2026 : Traum vom Wintermärchen in Italien, Fiasko für die Schweden

Mailand „Italia, Italia!“ Die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2026 an Mailand hat das kriselnde Italien in euphorischem Überschwang vereint. Der Verlierer Stockholm hat die achte Kandidatur selbst verpatzt. Nun wird überlegt, von Olympia ganz die Finger zu lassen.

„Wir wollen und können kein Konzept präsentieren, das bedeutende staatliche Zuschüsse und Garantien für einen Sportwettbewerb beinhaltet - oder die Gesetzgebung ändert“, sagte ausgerechnet Gunilla Lindberg. Das schwedische IOC-Mitglied war Vorsitzende der Evaluierungskommission der Winterspiele 2018 in Pyeongchang und muss mehr als andere wissen, was zu einer erfolgreichen Kandidatur gehört.

Nach der achten Niederlage bei einer Bewerbung in Serie, darunter sieben Versuche für Winterspiele, denkt man in Schweden nun darüber nach, die Finger endgültig von Olympia zu lassen. „Vielleicht ist es an der Zeit aufzugeben“, schrieb die Zeitung „Aftonbladet“ nach dem neuen Fiasko und höhnte: „Italienische Pasta und Pizza schlägt schwedisches Pyttipanna.“ Auch „Expressen“ schlägt in die gleiche Kerbe: „Schweden wird niemals Olympia ausrichten dürfen. Jetzt wissen wir es.“