Kommentar zum Olympia-Boykott : Ein unpolitischer Sport verschenkt sein Potenzial

Meinung Düsseldorf In der hoch kochenden Debatte um einem möglichen Olympia-Boykott der Winterspiele von Peking beharrt das IOC auf politischer Neutralität des Sports. Diese Haltung schützt den Sport nicht, sie limitiert ihn stattdessen als gesellschaftlicher Akteur.

Wenn es nicht so tragisch wäre, man könnte herzhaft lachen über die Beharrlichkeit, mit der Thomas Bach behauptet, die Olympischen Spiele seien politisch neutral. Manche würden auch sagen: unpolitisch. Mit diesem schnöden Reflex moderiert der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) aktuell auch den Disput um die Ankündigung der USA ab, die Winterspiele in Peking im Februar diplomatisch zu boykottieren.

Während also kluge Sportverbände zu Recht überlegen, wie sie ihre Akteure politisch stärken können, zieht sich ausgerechnet das IOC scheinheilig ins Schneckenhaus politischer Neutralität zurück, um ja nur keinen Ausrichter oder Geldgeber zu verprellen. Es ist übrigens dasselbe Schneckenhaus, in dem sich auch der Weltfußballverband Fifa mit Blick auf die WM 2022 in Katar häuslich eingerichtet hat.

Das Problem ist nur: Frieden, Dialog und Versöhnung, also all das, was das IOC für sich als Ziele reklamiert, sind noch in keinem Schneckenhaus realisiert worden.