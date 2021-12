Beim Skeleton treten die Atheltinnen und Athleten an drei Tagen in vier Durchgängen je Herren- oder Damen-Wettbewerb an. Im Bob stehen zunächst ebenfalls die Einzelwettkämpfe der Damen an, danach die Zweier-Teams von Herren und Damen und am Ende folgt der Viererbob der Herren.