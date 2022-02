Peking schottet sich ab : Olympische Spiele hinter Mauern

Nur ausgewählte Zuschauer werden an den Strecken, hier der Zielbereich im nationalen Ski-Alpin-Zentrum im chinesischen Yanqing, erlaubt sein. Foto: dpa/Michael Kappeler

Peking Olympia in Peking findet getrennt vom Rest der Bevölkerung statt. Die strenge Abschirmung erzählt viel darüber, wie sich das Land seit den Sommerspielen 2008 verändert hat.

Am chinesischen Neujahrstag zeigt sich der Liangma-Fluss, nördlich des Pekinger Diplomatenviertels, von seiner schönsten Seite: Angler warten in der Februarsonne geduldig auf ihren Fang, Jogger sind in gemächlichem Tempo an der neu gestalteten Uferpromenade unterwegs, und ein Ur-Pekinger hat sich trotz der Minusgrade ins bitterkalte Nass getraut. Normaler Alltag eben, wie er im „Null Covid“-Land seit vergangenem Sommer bereits möglich ist.

Doch nur ein Steinwurf entfernt herrscht pandemischer Ausnahmezustand: Hinter grünen Trennwänden, teils durch Stacheldraht verstärkt, ragt das Kunlun-Hotel 29 Stockwerke in den strahlend blauen Himmel. Das retrofuturistische Bauwerk ist seit nun mehr knapp zwei Wochen Teil der olympischen Blase, es beherbergt mehrere Hundert der insgesamt 11.000 Teilnehmer für die Winterspiele. Wie sehr hier zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Coronavirus aufeinanderprallen, wird bereits beim Anblick des verriegelten Eingangs deutlich: Wie einer Festung gleich wachen hier Polizeiwagen, Sicherheitsbeamte und Kameras. Nur ein kleines Torfenster gibt den Blick in die „Bubble“ frei: dahinter ein Mann mit Maske, Schutzbrille und Gesichtsvisier.

Info Erste Stadt mit Olympia in Winter und Sommer Peking ist der erste Gastgeber, der sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet. Olympia 2008 fand vom 8. bis 24. August statt und war die erste Olympiade in China überhaupt. Olympia 2022 beginnt am 4. und endet am 20. Februar.

Die am Freitag startenden Winterspiele in Peking werden, mehr noch als die Sommerspiele in Tokio im Vorjahr, im Zeichen von Corona stehen. Das Covid-Sicherheitskonzept der Organisatoren gehört mit zum strengsten und effizientesten, was derzeit epidemiologisch überhaupt möglich ist. Und dennoch haben die Gesundheitsbehörden bereits über 200 Fälle unter den Einreisenden seit dem 23. Januar registriert. Das sind täglich etwa ähnlich viele Fälle wie innerhalb 1,4 Milliarden Chinesen.

Doch es braucht nur wenig Fantasie, um die abgeschirmten Winterspiele auch als passende Metapher für den Status quo Chinas im Jahr 2022 zu sehen: Die ausländischen Gäste werden – als potenzielle Virusträger – hinter Zäunen abgeschirmt und vom Rest der Bevölkerung getrennt. Von daher erscheint das Großereignis auch aus der Nähe betrachtet, direkt von der Pekinger Innenstadt, als surreal weit entfernt.

Wer etwas Wintersport-Atmosphäre erhaschen will, der muss in den Chaoyang Park gehen; einer grünen Oase im Ostteil der Stadt, in dessen Zentrum mehrere künstlich angelegte Seen zum Entspannen einladen. An diesem Wintervormittag haben sich etliche Pekinger zum Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Eis getroffen. Einer von ihnen, Herr Shi, sagt: „Ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele! Peking ist schließlich die erste Stadt, die sowohl Olympische Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet. Das ist eine seltene Leistung“.

Auf diese können die Hauptstadtbewohner zurecht stolz sein – und auch auf die gleichzeitig einhergegangene Transformation: War Peking noch vor 14 Jahren eine charmante, jedoch unter Verkehrsstaus und Feinstaubbelastung leidende Großstadt, ist sie längst zur hochmodernen Metropole mit einem der besten öffentlichen Verkehrsnetze und einer beachtlichen Mittelschicht avanciert. Die Hochstahlöfen wurden aus den Stadtgrenzen verbannt, jedoch auch die Arbeitsmigranten, Garküchen und Underground-Musikkneipen. Errichtet wurden stattdessen gläserne Geschäftsviertel, Hunderte Kilometer an U-Bahnlinien und etliche überdimensionale Einkaufszentren. Peking, das mittlerweile so viele Milliardäre beherbergt wie kein anderer Ort weltweit, hat viel von seinem früheren Charme verloren, für die meisten Bürger jedoch einiges an Lebensqualität hinzugewonnen.

Worüber es zumindest außerhalb Chinas keine zweigeteilte Meinung gibt, ist hingegen die autoritäre Entwicklung der Volksrepublik in den vergangenen Jahren. Der Kontrast zu 2008, als Peking die Olympischen Sommerspiele austrug, könnte gar nicht größer sein: Der damalige US-Präsident George W. Bush sprach davon, dass China dabei sei, „in ein neues Zeitalter zu sprinten“. Die ganze Welt schaute damals auf Peking, und Peking hieß die Welt willkommen: Nicht nur der Andrang internationaler Staatsvertreter und Journalisten war groß – auch deren Hoffnungen auf eine weitere Öffnung der Volksrepublik China.

2022 jedoch haben sich diese längst zerschlagen. Wer sich die Gästeliste der knapp über 20 Staatschefs durchliest, die zur Eröffnungszeremonie auf der Ehrentribüne sitzen werden, hat ein „who is who“ globaler Autokraten und Diktatoren vor sich. Ausländischen Zuschauern und auch der chinesischen Allgemeinheit wird der Zugang zu den Spielen hingegen verwehrt. Nur handverlesenes Publikum wird, je nach aktueller Pandemie-Lage, zugelassen. Da passt auch ins Bild, dass der Designer des Pekinger „Vogelnest“-Stadions, in das wie auch 2008 die Athleten bei der Eröffnung der Spiele einlaufen werden, mittlerweile im portugiesischen Exil sitzt: Ai Weiwei ist in seiner chinesischen Heimat längst eine Persona non grata.

Wie sich das politische Klima gewandelt hat, wird auch im aktuellen Bericht des Pekinger Auslandskorrespondentenclubs vom Montag deutlich. Dieser liest sich nochmals niederschmetternder als im Vorjahr: „Der FCCC ist besorgt über das halsbrecherische Tempo, mit dem die Medienfreiheit in China abnimmt“, heißt es.

Fast zwei Drittel der internationalen Journalisten berichten über Interventionen von Polizisten oder Sicherheitsbeamten während ihrer Recherchereisen. Mehrere Kollegen haben zudem das Land verlassen – aufgrund von Einschüchterungskampagnen oder schlicht wegen der durch Corona erschwerten Einreisebedingungen für das Land. Die Entkopplung schreitet auch medial zunehmend fort: Viele Journalisten setzen ihre Berichterstattung über China von Taipeh oder Seoul aus fort.

Innerhalb Chinas ist all dies kein Thema. Die staatlich kontrollierten Medien ignorieren die Kritik aus dem Ausland weitgehend oder tun sie als reine Lügen ab. Das gilt insbesondere auch für die Boykottdebatte rund um die Olympischen Spiele: „Über viele dieser Themen wird einfach nicht berichtet. Diplomatische Boykotts werden ebenfalls kein großes Thema sein“, sagt der in Peking lebende US-Amerikaner Mark Dreyer, der die Online-Plattform „China Sports Insider“ gegründet hat.