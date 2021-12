„Dynamische Null-Covid-Strategie“ : Pekings Olympia-Macher spüren gewaltigen Druck durch Omikron

Peking In nur sechs Wochen geht es los: Mit einer „dynamischen Null-Covid-Strategie“ und extrem strengen Maßnahmen wollen Pekings Olympia-Organisatoren das Virus von den Winterspielen fernhalten. Macht Omikron ihnen einen Strich durch die Rechnung?

Die Pandemie konfrontiert die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in sechs Wochen in Peking nach eigenen Worten mit „gewaltigem Druck und Herausforderungen“. Die Ausbreitung der neuen Virus-Variante Omikron bringe „große Unsicherheit für die weltweite Covid-Situation“, sagte Han Zirong, Vizepräsidentin des Organisationskomitees, am Donnerstag der Presse in Peking.