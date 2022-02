Nach den Spielen in Sotschi deckten Ermittler zudem auf, dass es in Russland offenbar zu Staatsdoping im großen Stil gekommen war. Russische Sportler, darunter auch Olympiasieger von Sotschi, werden lebenslang gesperrt. Bei einem Großteil nimmt der CAS die Sperren aus Mangel an Beweisen aber wieder zurück. Lesen Sie hier eine Chronologie.