Winterspiele 2022 : Systemabsturz des deutschen Eishockeys

Deutschlands Keeper Mathias Niederberger (35) liegt am Boden, während Tomas Jurco (l.) das Tor für die Slowakei feiert. Foto: AP/Matt Slocum

Analyse Düsseldorf/Peking Mit großen Ambitionen war das deutsche Eishockey-Team nach Peking geflogen, nach dem 0:4 gegen die Slowakei hat es nicht mal das Minimalziel Viertelfinale erreicht. Was das über den Leistungsstand des deutschen Eishockeys aussagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Häufig sind es die letzten Eindrücke, die in Erinnerung bleiben. So wird es wohl auch im Fall des deutschen Eishockey-Teams bei Olympia in Peking sein. Zu sehen waren: Bilder der Enttäuschung, Bilder des Frusts. Trainer Toni Söderholm, der die letzten Minuten gegen die Slowakei mit ernster Miene verfolgt. Spieler, die mit leeren Blicken auf der Bank sitzen. Oder Stürmer David Wolf, der seinem Gegenspieler beim Stand von 0:4 auf den Hinterkopf schlägt und vorzeitig in die Kabine muss. Als schlechterer Verlierer kann man sich kaum verabschieden.

Besser wurde die Laune auch danach nicht. Einige Spieler verweigerten die Aussage, Christian Künast, der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), blaffte nach einer Journalisten-Frage zur Zukunft Söderholms: „Falsche Frage zum falschen Zeitpunkt.“ Zumindest aber redete das Verpassen des Minimalziels Viertelfinale niemand schön: „Wir fahren verdient nach Hause“, sagte Abwehrchef Korbinian Holzer. Und Kapitän Moritz Müller ergänzte: „Wir haben über das ganze Turnier hinweg viel zu selten unser Spiel und die Leistung gezeigt, die wir selbst von uns einfordern.“

Info Die nächsten Eishockey-Spiele bei Olympia Männer Heute steht bereits das Viertelfinale an. Die USA treffen auf die Slowakei, die russischen Athleten auf Dänemark, Finnland auf die Schweiz, Schweden auf Kanada. Frauen Kanada und die USA spielen am Donnerstag im Finale.

Dass deutsche Eishockeyteams abreisen, bevor es ernst wird, ist natürlich nichts Neues. Aber zuletzt war es ja anders gelaufen. Die Silbermedaille von 2018 und das WM-Halbfinale 2021 hatten gar für ganz neue Töne gesorgt. Erst recht, weil die Eliteliga NHL ihre Spieler nicht freigab, da rückte alles enger zusammen. Nicht umsonst sagte der Bundestrainer vor dem Turnier: „Ich will etwas mit heimbringen, und das sind nicht nur meine Klamotten.“

Das ist ihm sogar gelungen, aber im Gepäck hat er kein Edelmetall am Stoffband, sondern eine ganze Reihe an Fragen. Die wichtigste: Wo steht das angeblich doch so aufstrebende deutsche Eishockey nach dem schlechtesten Turnier seit Jahren? Die Kurzantwort: Ziemlich genau zwischen den jüngsten Ergebnissen. Das Nationalteam war nie so gut, wie es in letzter Zeit gemacht wurde. 2018 und 2021 hatte alles gepasst, da war in Verlängerungen oder Penaltyschießen auch mal Glück bei – und es fehlten die großen NHL-Stars. Anderseits reicht eine Woche während einer Pandemie nicht für Abgesänge. Kapitän Müller hatte ganz recht, als er sagte: „Ich fände es falsch, nach den ganzen Jahren der Aufbauarbeit jetzt nach einem Turnier alles ändern zu wollen.“

Foto: FOTO: IMAGO | GRAFIK: C. SCHNETTLER 30 Bilder Der Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele

Dennoch: Es war schon überraschend, wie chancenlos die DEB-Auswahl auf der kleineren Eisfläche war. Kaum Ideen, wie man kontrolliert aus der eigenen und in die gegnerische Zone kommt, kaum Zweikampfhärte und Tempo. In vier Spielen gab es nur vier Stürmertore. Gerade die, die in den Ligen dominieren, wirkten teilweise hilflos. Nicht selten sah es so aus, als habe sie das Gerede von der neuen Qualität auf den Gedanken gebracht, nun rein spielerisch gewinnen zu können. Eine abenteuerliche Überhöhung der eigenen Fähigkeiten. Ja, die Deutschen haben technisch und taktisch aufgeholt, aber wenn sie zuletzt Erfolg hatten, kam der über Leidenschaft, starke Torhüter und gradlinige Offensive. Nichts davon war in Peking dauerhaft zu sehen.

Das merkten auch die Spieler und verloren früh ihren größten Trumpf: mentale Stärke. Das begann schon in den ersten Minuten gegen aggressive Kanadier. Vor dem 0:1 wurde Marco Nowak hart gecheckt und blieb am Boden. Die Reaktion: Blieb aus. Stattdessen: Systemabsturz. Das Team ergab sich in sein Schicksal. Da kamen erste Zweifel auf, ob es wirklich so eng ist, wie immer betont wird.

Auch in den anderen Spielen brauchte es nur einen Rückschlag – selbst gegen die drittklassigen Chinesen, als die Deutschen 3:0 führten. Mit dem ersten Gegentor brachen sie ein, zitterten ein 3:2 über die Zeit. Gegen die USA (2:3) waren sie dann zumindest körperlich präsenter, danach wurde die Brust wieder breiter, die ersten Minuten gegen die Slowakei sahen ordentlich aus, doch das 0:1 zog wieder den Stecker. Nach 40 Minuten stand die DEB-Auswahl bei gerade mal zehn Torschüssen. In einem K.o.-Spiel.

Foto: AFP/DANIEL MIHAILESCU 21 Bilder Olympia 2022: Das sind die deutschen Medaillengewinner