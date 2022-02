Medaillenchancen, Favoriten, Teilnehmer : Das müssen Sie zu Skeleton in Peking wissen

Peking Welche deutschen Teilnehmer sind für Skeleton qualifiziert? Welche sind die wichtigsten Termine? Und wie steht es um die Medaillenchancen. Hier gibt‘s die Antworten.

Seit wann gibt es Skeleton bei Olympischen Spielen?

Wie viele Entscheidungen fallen in Peking?

Welche deutschen Pilotinnen und Piloten sind qualifiziert?

Für Deutschland gehen jeweils drei Männer und Frauen an den Start. Während die Teilnahme der Weltmeister Tina Hermann (Königssee) und Christopher Grotheer (Oberhof) nicht infrage stand, musste Jacqueline Lölling (Winterberg) lange zittern. Die Olympiazweite von Pyeongchang erfüllte die verbandsinterne Norm für die Spiele nicht, darf aufgrund einer Härtefallregelung aber dennoch um die Medaillen fahren. Bei den Frauen geht außerdem Hannah Neise (Winterberg) an den Start, bei den Männern wurden neben Grotheer Axel Jungk (Oberbärenburg) und Alexander Gassner (Winterberg) nominiert.

Wie stehen die Medaillenchancen?

So gut wie noch nie. Deutschland stellt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die beiden Weltmeister - und das sogar seit zwei Jahren in Folge. Auch beim Testwettkampf auf der Olympia-Bahn in Yanqing hatten die deutschen Pilotinnen und Piloten die Nase vorn.

Wer sind die Topfavoriten?

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Gut, aber nicht überschwänglich. Zwar stellt der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) beide WM-Champions, doch auch coronabedingt fanden die Weltmeisterschaften jeweils mit Heimvorteil in Altenberg statt. Auf der Bahn in Sachsen gelangen auch zwei der insgesamt nur vier Saisonsiege für deutsche Pilotinnen und Piloten. Um bei Olympia ganz vorne mitzumischen, müssen die BSD-Athleten zu Konstanz finden. Die Chancen bei den Männern scheinen dabei etwas besser zu stehen.

Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

Drei Tage sind von Relevanz. Am Donnerstag, den 10. Februar, absolvieren die Männer ihre ersten beiden Läufe. Tags darauf am Freitag stehen zunächst die ersten beiden Läufe der Frauen an, ehe am Abend chinesischer Zeit die Männer-Entscheidung fällt. Die Olympiasiegerin im Skeleton wird am Samstag (12.) gekürt.