Siegerehrung verschoben : Doping-Wirbel um russisches Eiskunstlauf-Team

Peking Das russische Eiskunstlauf-Team muss bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf seine Goldmedaille warten. Die Siegerehrung wurde verschoben. Die 15 Jahre alte Kamila Walijewa steht wegen eines möglichen Doping-Falls im Fokus.

Den Olympischen Winterspielen in Peking droht der erste große Dopingfall - und wieder scheint die russische Mannschaft im Mittelpunkt zu stehen. Wie Medien in Russland berichten, soll die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bereits vor den Spielen positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden sein. Am Montag gewann sie mit dem Team Gold, die Medaillenvergabe einen Tag später fiel jedoch aus - laut IOC wegen einer "offenen Rechtsfrage".

IOC-Sprecher Mark Adams sagte am Donnerstag, er werde sich an "Spekulationen" nicht beteiligen. Das sei in einem Rechtsfall nicht angemessen. "Wir müssen abwarten - sorry", sagte Adams. "Geduld und Verständnis" habe das IOC auch bei allen beteiligten Athletinnen und Athleten erbeten, die seit dem Wettkampf am Montag auf ihre Medaillen warten.