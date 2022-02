Olympia-Liveblog : Rodler Ludwig holt erste deutsche Goldmedaille in Peking

Foto: dpa/Robert Michael 8 Bilder Pechstein und Friedrich führen das deutsche Team an

Liveblog Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Am Samstag gab es die ersten Medaillen – auch für Deutschland. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.