Eröffnungsfeier der Winterspiele : Pechstein und Friedrich führen das deutsche Team ins Stadion

Als 85. der 91 Nationen lief das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier ein. Foto: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Liveblog Peking Mit der Eröffnungsfeier hat in Peking der erste Höhepunkt der 24. Olympischen Winterspiele begonnen. Claudia Pechstein und Francesco Friedrich führten das deutsche Team als Fahnenträger-Duo in das Stadion. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.