Olympia-Liveblog : Dürr greift im Slalom nach Medaille – Nächster Schock für Shiffrin

Lena Dürr. Foto: AP/Alessandro Trovati

Liveblog Peking Beim Slalom der Frauen bahnt sich eine Überraschung an: Nach dem ersten Durchgang liegt Lena Dürr in Führung. Superstar Mikaela Shiffrin erlebt den nächsten Schock. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.