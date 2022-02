Olympia-Liveblog : Kombinierer auf Gold-Kurs – Verwirrung und Drama beim Skicross

Eric Frenzel Foto: AP/Matthias Schrader

Liveblog Peking Der Ski-Superstar Mikaela Shiffrin ist auch in der alpinen Kombination ausgeschieden. Gold ging an Gisin aus der Schweiz. Verwirrung und Drama gab es um die Bronze-Medaille beim Skicross. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.