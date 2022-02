Olympia-Liveblog : Hoffnung für Weber - Frenzel erneut positiv getestet

Eric Frenzel. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Liveblog Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Am Montag wurde der Nordische Kombinierer Eric Frenzel erneut positiv getestet. Hoffnung auf einen Start darf sich Terence Weber machen. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.