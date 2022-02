Olympia-Liveblog : Doppelsieg im Zweierbob – Gold und Silber für Deutschland

Die Olympiasiegerinnen Laura Nolte (r.) und Deborah Levi. Foto: dpa/Robert Michael

Liveblog Peking Der Eiskanal in Peking bleibt fest in deutscher Hand. Nach den Erfolgen der Rodlerinnen und Skeletonis triumphieren auch die Bobfahrerinnen. Im Zweierbob gehen Gold und Silber an Team Deutschland. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.