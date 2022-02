Olympische Winterspiele : Deutsche Biathleten enttäuschen in Mixed-Staffel

Foto: dpa/Robert Michael 8 Bilder Pechstein und Friedrich führen das deutsche Team an

Liveblog Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Am Samstag gibt es die ersten Medaillen. Für Deutschland war bislang noch keine dabei. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.