Olympia-Liveblog : Schwaiger stürzt in der Abfahrt schwer

Dominik Schwaiger. Foto: AP/Robert F. Bukaty

Liveblog Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. In der Nacht zu Montag überschattete ein schwerer Sturz von Dominik Schwaiger das Abfahrtsrennen. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.