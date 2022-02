Olympia in Peking : Die 24. Olympischen Winterspiele sind offiziell eröffnet – die Flamme brennt

Foto: dpa/Robert Michael 8 Bilder Pechstein und Friedrich führen das deutsche Team an

Liveblog Peking Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Claudia Pechstein und Francesco Friedrich führten das deutsche Team als Fahnenträger-Duo in das Stadion. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.