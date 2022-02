Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Sonntag

Service Peking Die deutsche Erfolgsstory im Eiskanal ging auch am Samstag weiter. Am Sonntag gehen die Biathleten wieder auf Medaillen-Jagd. Zudem trifft die DEB-Auswahlauf die USA. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Mit mäßigen Chancen geht das deutsche Biathlon-Team bei den Olympischen Winterspielen an diesem Sonntag in die Verfolgungsrennen. Die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann (10.00 Uhr) müssen ebenso wie die Männer (11.45 Uhr) Rückstände aus den Sprintrennen aufholen, wenn es noch eine Medaille geben soll. Das deutsche Eishockey-Team trifft in seinem letzten Vorrundenspiel auf die USA, die bislang zweimal gewannen.

Bei den alpinen Ski-Wettbewerben steht der Riesenslalom der Herren auf dem Programm (6.45 Uhr). Daneben gibt es vier weitere Entscheidungen. Im Skilanglauf geht um die Medaillen im Staffelrennen der Herren. Die Eisschnellläuferinnen bestreiten in Peking die 500 Meter, dort werden im Shorttrack auch die Olympiasiege über die 500 Meter der Herren sowie in der Damen-Staffel vergeben. Der Internationale Sportgerichtshof Cas wird den Doping-Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa verhandeln (13.30 Uhr).

Das wird am Sonntag bei Olympia wichtig:

Medaillenjagd: In den beiden Verfolgungsrennen treten die jeweils besten 60 aus dem Sprint an und nehmen die Zeitabstände aus diesem Wettbewerb mit. Und da müssen die Deutschen aufholen, wenn es eine Medaille geben soll. Bei den Damen startet Vanessa Voigt 1:31,4 Minuten später als Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen, Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann sogar 1:45,1 Minuten. Im Herren-Jagdrennen muss Benedikt Doll anschließend noch 1:05,0 Minuten warten, ehe er nach Norwegens Sprint-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö in die Loipe darf. Doll bleibt aber Optimist: „Ruhe bewahren, gut schießen, und wenn es gut klappt, ist die Medaille auf jeden Fall greifbar“, sagte der Schwarzwälder.

Vorrundenabschluss: Nach dem 1:5 gegen Kanada und dem mühsamen 3:2 gegen China kämpft die DEB-Auswahl noch um die kleine Chance, als Gruppensieger oder bester Zweiter der drei Staffeln direkt in das Viertelfinale einzuziehen. Dafür ist allerdings ein hoher Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen die USA nötig. Die vor allem mit Collegespielern angetretenen Amerikaner haben ihre ersten beiden Partien gewonnen und überraschten dabei mit dem 4:2 im Prestigeduell mit Kanada. Dagegen konnte das deutsche Team bislang nicht überzeugen.

Andere Tore: Im Riesenslalom ruhen die deutschen Hoffnungen vor allem auf Alexander Schmid, der kurz vor Weihnachten in Alta Badia als Dritter erstmals im Weltcup auf das Podest gefahren war. Außerdem dabei sind der im Slalom stärkere Linus Straßer und Julian Rauchfuß. In den Speed-Disziplinen hatten die deutschen Männer zuvor in China nicht mit den Schnellsten mithalten können.

Anhörung: Der Doping-Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wird den Internationalen Sportgerichtshof Cas beschäftigen. Demnach soll eine Anhörung via Video-Konferenz um 20.30 Uhr Ortszeit in Peking stattfinden, wie der Cas am Samstag mitteilte. Es werde erwartet, dass die Parteien am Montagnachmittag Ortszeit über eine Entscheidung informiert werden, hieß es weiter. Die 15 Jahre alte Walijwa war bei den russischen Meisterschaften im Dezember positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Der Fall wurde aber erst nach dem Triumph der russischen Mannschaft bei den Winterspielen bekannt. Im Cas-Verfahren geht es nun auch darum, ob das Eiskunstlauf-Ausnahmetalent im Dienstag beginnenden Damen-Einzel starten darf.

