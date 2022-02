Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Samstag

Service Peking Die Skeleton-Männer haben am Freitag mit ihrem Doppelsieg Geschichte geschrieben. Am Samstag wollen auch die Frauen zu Edelmetall fahren. Das erhoffen sich auch die Skispringer und Biathleten. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Das deutsche Olympia-Team startet mit einigen Medaillenhoffnungen in das mittlere Wochenende der Winterspiele in China. Vor allem im Skeleton sind an diesem Samstag weitere Podestplätze in greifbarer Nähe. Hannah Neise ist Zweite nach zwei Läufen, Tina Herrmann belegt Rang drei. Die Entscheidung fällt im vierten Lauf (14.55 Uhr).