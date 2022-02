Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Montag

Foto: dpa/Robert Michael 17 Bilder Olympia 2022: Das sind die deutschen Medaillengewinner

Service Peking Am Sonntag blieb den deutschen Sportlerinnen und Sportlern bei den Olympischen Winterspielen vor allem die Rolle der Gratulanten. Damit soll am Montag Schluss sein. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das deutsche Team hofft am Montag auf zwei weitere Olympia-Medaillen bei den Winterspielen in China. Die Skispringer wollen nach Bronze für Karl Geiger im Einzel nun im Mannschaftswettbewerb von der Großschanze einen Platz unter den besten Drei (13.06 Uhr). Schon in der deutschen Nacht (4.00 Uhr) strebt Laura Nolte im Monobob ebenfalls eine Medaille an. Ansonsten wird zum Beginn der abschließenden Olympia-Woche nur noch Gold im Eistanz und im Sprung-Wettbewerb der Damen im Ski Freestyle vergeben.

Große Aufmerksamkeit dürfte sich vor allem auf den Internationalen Sportgerichtshof Cas richten. Er will am Vormittag deutscher Zeit zunächst den Streitparteien mitteilen, ob die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im Einzel von diesem Dienstag an in Peking startberechtigt ist. Die Team-Olympiasiegerin war Ende Dezember positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden. Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada sperrte sie zunächst und hob die Suspendierung dann wieder auf. Dagegen hatte unter anderen das Internationale Olympische Komitee Berufung eingelegt.

Das wird am Montag wichtig bei Olympia:

Letzte Sprünge: Die Skispringer verabschieden sich von Olympia - und die deutsche Mannschaft möchte aus dem Wettbewerb von der Großschanze noch eine weitere Medaille nach Einzel-Bronze von Karl Geiger mitbringen. „Unser Vertrauen ist die letzten Tage enorm gestiegen. Wir haben uns jeden Tag kompakt mannschaftlich ein Stück weiterentwickelt“, sagte der anfangs in China noch so enttäuschende 29-Jährige. Nun verkündete Geiger: „Wir werden alles geben, und wir werden versuchen, es den anderen schwerzumachen - und wir haben es auch drauf.“

Lesen Sie auch Olympische Spiele 2022 : Das sind die deutschen Medaillenchancen in Peking

Medaillenkurs: Die grandiose deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing wird zwar aller Voraussicht nach im neuen Monobob-Wettbewerb der Frauen enden. Doch eine Medaille ist für Laura Nolte allemal drin. Die Winterbergerin liegt vor den beiden Läufen am Montag auf dem Bronze-Rang, selbst Silber könnte noch möglich sein. Weltmeisterin Kaillie Humphries aus den USA hat dagegen schon mehr als eine Sekunde Vorsprung. Danach gibt es noch die ersten beiden Läufe im Zweierbob, dort ist Francesco Friedrich der Top-Favorit.

Urteil: Im Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa soll am Montag ein Urteil fallen - muss es auch, weil die erst 15 Jahre alte Europameisterin und Team-Olympiasiegerin ab Dienstag im Damen-Einzel starten will. Wann der Internationale Sportgerichtshof seinen Spruch veröffentlicht, ist noch nicht klar. Der Fall ist verzwickt: Zwischen der positiven Probe auf das verbotene Mittel Trimetazidin am 25. Dezember 2021 und der Sperre durch die russische Anti-Doping-Agentur Rusada am 8. Februar vergingen eineinhalb Monate, auch das Alter des Teenagers spielt eine Rolle. Entschieden werden soll nur über die Starterlaubnis für Dienstag, aber noch nicht über die Frage, ob das Team aus Russland Olympia-Gold behalten darf, zu dem Walijewa beigetragen hatte.

(kron/dör/old/rent/dpa/SID)