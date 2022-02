Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Freitag

Service Peking Die deutschen Rodler haben am Donnerstag die Bilanz im Eiskanal perfekt gemacht. Am Freitag könnten weitere Medaillen folgen – für die Skeleton-Männer. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Mit der großen Hoffnung auf Gold im Skeleton geht das deutsche Olympia-Team bei den Winterspielen in China in diesen Freitag. Der führende Christopher Grotheer liegt vor dem dritten und entscheidenden vierten Lauf (14.55 Uhr) schon klar vorn, Axel Jungk ist Zweiter. Nach dem Olympiasieg von Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer starten die deutschen Biathletinnen auch aussichtsreich in das Sprintrennen (10 Uhr).

Das wird am Freitag wichtig bei Olympia:

Gold-Modus: Denise Herrmann hat im Einzel über 15 Kilometer schon für einen Olympiasieg der deutschen Biathlon-Auswahl gesorgt. Ausruhen will sich die 33-Jährige darauf nicht, sondern sich nun neu auf den Sprint über 7,5 Kilometer fokussieren. „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen“, sagt Herrmann. Auch Vanessa Voigt, der im Einzel nur 1,3 Sekunden zu Bronze fehlten, will an diese starke Leistung anknüpfen.