Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Donnerstag

Das sind die Olympia-Höhepunkte am Donnerstag

Das Olympische Feuer in einer riesigen Schneeflocke. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Service Peking Der Mittwoch war der bislang erfolgreichste Olympia-Tag fürs deutsche Team, mit zweimal Gold und einmal Silber. Am Donnerstag könnten weitere Medaillen folgen. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Die erfolgreichen deutschen Rodler hoffen zum Abschluss ihrer Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen von Peking auf das nächste Gold. In der Mixed-Staffel an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) ist das deutsche Team Favorit. Los geht das olympische Turnier für die deutschen Eishockey-Männer, die vor vier Jahren in Südkorea sensationell Silber geholt hatten. Auftaktgegner ist Rekord-Olympiasieger Kanada (14.10 Uhr). Insgesamt fallen acht Entscheidungen, im Snowboardcross der Männer dürfen auch deutschen Starter hoffen (2.30 Uhr).