Nach hartem Check : Eishockey-Verteidiger Nowak wieder im Training

Verteidiger Marco Nowak ist nach seiner Kopfverletzung ins Training der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking zurückgekehrt. Wann Nowak wieder ins Spiel eingreifen kann, wollte Bundestrainer Toni Söderholm noch nicht sagen.

Am Montag nahm der Düsseldorfer erstmals nach dem harten Check im Auftaktspiel gegen Kanada (1:5) wieder an einer Übungseinheit teil.

"Er hat noch die Möglichkeit, eventuell zu spielen", sagte Söderholm. Man werde "von Tag zu Tag" entscheiden. Die deutsche Mannschaft trifft am Dienstag um 12.10 Uhr Ortszeit (5.10 MEZ/ZDF und Eurosport) im Qualifikations-Play-off zum Viertelfinale auf die Slowakei. Der Sieger trifft am Mittwoch (5.10 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) in der Runde der letzten Acht auf die USA.