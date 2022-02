Olympia am Samstag : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Service Peking Nach der Eröffnung ist der erste Olympiatag mit Medaillenentscheidungen gestartet. Was passierte in Peking bis zum Morgen in Deutschland? Wir fassen die Geschehnisse der Nacht für Sie zusammen.

ALLGEMEIN: IOC-Sprecher Mark Adams hat den Eingriff chinesischer Sicherheitskräfte bei einer Live-Schalte des niederländischen TV-Senders NOS während der Olympia-Eröffnungsfeier in Peking als "unglücklichen Umstand" umschrieben. Jemand sei da übereifrig gewesen. Diese Dinge passierten, sagte Adams auf einer Pressekonferenz und sprach von einem "einmaligen Ausrutscher". Am Rande der Zeremonie war es vor dem "Vogelnest" zum Eklat gekommen. NOS-Korrespondent Sjoerd den Daas wurde während eines Live-Gesprächs vor dem Nationalstadion von einem Sicherheitsbeamten bei der Arbeit gestört.

SKISPRINGEN: Die deutschen Skispringer um Mitfavorit Karl Geiger haben sich mühelos für das Olympia-Einzel qualifiziert, sind der Weltelite aber erneut hinterhergesprungen. Geiger schaffte am Samstag 97,5 Meter und belegte damit auf der modernen Normalschanze in Zhangjiakou Rang neun. Schon in den sechs Trainingssprüngen hatte der Weltcup-Gesamtführende aus Oberstdorf den starken Eindruck der laufenden Saison nicht bestätigen können. Markus Eisenbichler wurde nach einem Sprung auf 91 Meter 23. Qualifikationssieger wurde Marius Lindvik aus Norwegen, der 100,5 Meter sprang.

Auch die weiteren beiden deutschen Starter Stephan Leyhe (95,5 Meter) und Constantin Schmid (86,5) schafften es ins Olympia-Finale. Dennoch war Schmid eher unzufrieden. „Der war nix, der ist einfach daneben gegangen“, sagte der Youngster, der nicht über Rang 39 hinauskam. Leyhe landete auf Rang elf.

ALLGEMEIN II: Der Deutsche Olympische Sportbund bemüht sich beim IOC und beim Organisationskomitee um Verbesserungen der Quarantänebedingungen für seine drei positiv getesteten Athleten. Das Isolationszimmer des dreimaligen Olympiasiegers Eric Frenzel sei "unzumutbar", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. Der Nordische Kombinierer hatte sich vor Beginn der Winterspiele in Peking mit dem Coronavirus infiziert. Frenzels Zimmer sei zu klein, um sich für die mögliche Rückkehr in den Wettbewerb in der zweiten Olympiawoche fitzuhalten. Auch die Sauberkeit ließe laut Schimmelpfennig zu wünschen übrig.

SNOWBOARD: Snowboarderin Annika Morgan hat bei ihren ersten Olympischen Spielen die Finalläufe im Slopestyle erreicht. Die 19-Jährige aus Miesbach landete in der Qualifikation im Genting Snow Park bei Zhangjiakou mit 67,63 Punkten auf dem zehnten Platz. Nur die besten zwölf Athletinnen kämpfen am Sonntag um die Medaillen. Morgan legte bei eisigen Temperaturen unter Druck einen starken zweiten Lauf hin. Nach einem Sturz im ersten Durchgang hatte sie noch auf dem 20. Platz gelegen. Den besten Auftritt auf dem anspruchsvollen Kurs zeigte die Australierin Zoi Sadowski Synnott mit 86,75 Punkten.

KOMBINATION: Für Eric Frenzel und Terence Weber ist ein Start in der ersten Olympia-Entscheidung der Nordischen Kombinierer am Mittwoch nach ihren positiven Coronatests ausgeschlossen. Der erste Wettkampf sei gelaufen, leider. Gesundheit gehe eindeutig vor Goldmedaille, sagte Mannschaftsarzt Stefan Pecher. Der Deutsche Skiverband entschied daher, dass Teamkollege Manuel Faißt am Sonntag aus Deutschland nach Peking nachreist.

CORONA: Trotz der weiter nicht sinkenden Zahl von Corona-Fällen geben sich die Organisatoren unbesorgt. „Wir sind sicher, dass die Situation unter Kontrolle ist“, sagte Huang Chun, der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees. Zuvor hatten die Olympia-Macher verkündet, dass am Eröffnungstag 45 weitere Spiele-Beteiligte positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. „Die Zahlen sind im Rahmen unserer Erwartungen. Wir rechnen damit, dass die Zahlen sinken“, sagte Huang Chun. Bislang sei es durch die Infizierten nicht zu einer Weiterverbreitung des Virus gekommen, versicherte er. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 353 gestiegen.

SKI ALPIN: Vize-Weltmeister Andreas Sander bekommt das vierte und letzte deutsche Startticket für die Olympia-Abfahrt in Peking. Der 32-Jährige erhält den Vorzug vor Simon Jocher. Das gab Cheftrainer Christian Schwaiger nach der windbedingten Absage des Abschlusstrainings für das Rennen am Sonntag bekannt. Eigentlich hätte das Duell Sander gegen Jocher über den vierten Starter neben Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger entscheiden sollen.

