Shiffrin, White, Friedrich : Das sind die Stars bei den Winterspielen in Peking

Düsseldorf/Peking Mikaela Shiffrin ist nicht nur eine Berühmtheit im Sport – die US-Amerikanerin ist ein Weltstar. Doch die Skirennläuferin ist nicht die Einzige, die bei den Winterspielen in Peking für Glamour sorgt. Zahlreiche weitere bekannte Namen gehen an den Start. Wir stellen die Stars der Spiele vor.

Wer bei Olympischen Winterspielen Gold gewinnt, wird zum Star. Mindestens in seiner Sportart, in seinem Heimatland oder für ein paar Monate. Doch die Spiele leben auch davon, dass sich dort zahlreiche Sportlerinnen und Sportler versammeln, die längst Größen ihn ihrer Sportart sind – oder gar Weltstars. Auch 2022 in Peking gehen einigen von ihnen an den Start.

Biathlon Marte Olsbu Röiseland ist eine von mehreren Stars im Biathlon. Die Norwegerin stieg spätestens bei den Weltmeisterschaften 2020 in diesen Kreis auf. Fünfmal gewann sie da Gold, zweimal Bronze. 2021 kamen zwei weitere Titel dazu. Auch in diesem Winter führt sie den Weltcup an und ist für die Wettkämpfe in Peking Favoritin. Die 31-Jährige ist aber eher ein stiller Star. Jubelstürme und glamouröse Auftritte sind nicht ihr Stil. Bei den Männern ist ihr Pendant Landsmann Johannes Thingnes Bö.

Skispringen Karl Geiger ist in dieser Saison erneut in Topform. Die Enttäuschung bei der Vierschanzentournee, als es ausgerechnet bei dem prestigeträchtigen Turnier für den Oberstdorfer nicht lief, hat er schnell weggesteckt. Bei den Heimweltcups direkt vor Olympia in Titisee-Neustadt und Willingen hat er sich wieder in der gewohnt souveränen und fliegerisch starken Form präsentiert. Mit den beiden Siegen in Titisee holte er sich die Führung im Gesamtweltcup von Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi zurück und behauptete die auch im Sauerland. So startet der 28-Jährige nicht nur als einer der Topfavoriten, sondern auch im Gelben Trikot in Peking.

Der Japaner Kobayashi wird Geiger einen engen Kampf liefern. Der Dominator der Saison 2018/19 hat zu seiner alten Stärke gefunden. Auch eine Corona-Infektion kurz nach dem Saisonstart steckte er gut weg, gewann danach die Vierschanzentournee mit drei Siegen in vier Springen. Es schien schon fast so, als sei er auch 2022 so gut wie unschlagbar, doch auch der Japaner zeigte im Januar Schwächen und musste Siege an Geiger und den Norweger Marius Lindvik abgeben. Dennoch ist er Topfavorit für die beiden Einzelwettbewerbe bei den Winterspielen.

Ski alpin US-Superstar Mikaela Shiffrin wird auch in Peking viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mehr als eine Million Menschen folgen ihr bei Instagram. Die zweifache Olympiasiegerin strebt aber vor allem die nächsten Medaillen an, immerhin will sie die erfolgreichste Skirennfahrerin der Geschichte werden. Deswegen will sie auch bei allen Rennen an den Start gehen. Spezialdisziplin der 26-Jährigen ist aber der Slalom. Allerdings hat sie dort in diesem Winter große Konkurrenz, vor allem Petra Vlhova. Shiffrin wird für die nächsten Titel hart kämpfen müssen. Doch damit kennt sich der Star aus Colorado aus, vor allem, weil sie sich immer wieder neue Bestmarken vornimmt, die sie toppen will. Erst trieb sie der Ehrgeiz an, ihr Vorbild Lindsey Vonn zu überholen, jetzt will sie im Weltcup die Bestmarke von Rekordsieger Ingmar Stenmark schlagen, der 86 Weltcupsiege feierte. Shiffrin steht bei 73 Siegen.

Ihr Partner Alexsander Aamodt Kilde gehört bei den Herren zu den Topstars. Genaus wie sein Landsmann Henrik Kristoffersen, der weiter auf den ersten Sieg im Gesamtweltcup wartet, aber in der Öffentlichkeit sehr präsent ist. Seinen Fans gewährt er im Internet immer wieder Einblicke in sein Training und sein Privatleben. Auch neben der Strecke hat der 27-Jährige Unterhaltungswert. Frankreichs Skistar Alexis Pinturault will endlich Gold bei Olympia. Der Führende im Gesamtweltcup beeindruckt nicht nur mit seinen Fahrten, sondern auch mit seinen deutlichen Worten, wenn zum Beispiel die Bedingungen schlecht sind oder der Weltverband Entscheidungen trifft, die er nicht nachvollziehen kann.

Rodeln Die Rodlerinnen und Rodler sind ein Medaillengarant für Team Deutschland. Im Weltcup gibt es kaum Wettkämpfe ohne ein Podest mit deutscher Beteiligung – meist ist es der oberste Platz, oft ist Deutschland gleich mit mehreren unter den Top Drei vertreten. Bei den Frauen hat sich Julia Taubitz den Gesamtweltcup gesichert. Im deutschen Rodelteam hat sie sich klar an Olympiasiegerin Natalie Geisenberger vorbeigeschoben, die im Weltcup Dritte ist, aber klar zu den Olympia-Stars in Peking gehört. Auch Olympiasieger Felix Loch gehört zu den bekanntesten Gesichtern seines Sports. Johannes Ludwig gilt aber 2022 als Favorit.

Bob Rekord-Weltcupsieger, Dominator im Zweier- und Viererbob – wer in Peking Gold auf der Bobbahn holen will, muss erst mal Francesco Friedrich und seine starke Crew schlagen. Im Zweierbob startet er mit dem erfahrenen Anschieber Thorsten Margis. Im Vierer sind neben Margis noch Candy Bauer und Alexander Schüller dabei. Nach 21 Siegen in Serie, saisonübergreifend, leistete sich Friedrich immerhin an Neujahr im Zweierbob eine Schwäche und wurde in Sigulda gar nur Zwölfter. Ein Lichtblick für alle, die dachten, es gibt erst wieder einen anderen Namen in den Siegerlisten, wenn Friedrich aufhört mit dem Bobsport – ein Warnschuss zur rechten Zeit für das deutsche Team, wie Bundestrainer Spies befand. Und auch die Olympia-Generalprobe im Viererbob ging nicht an Friedrich, sondern den Letten Oskars Kibermanis. Friedich wurde bei der EM mit knappen 0,16 Sekunden Rückstand Zweiter. Doch den akribischen Sachsen, der nichts dem Zufall überlässt, der an Kufen, Karosserie, Team und seinem eigenen Körper immer weiter tüftelt, um noch etwas mehr rauszuholen, bringt das nicht aus der Ruhe. Mit seinen 31 Jahren ist er bereits 13 Mal Weltmeister, 2018 wurde er Doppel-Olympiasieger. Und das ist auch 2022 das klare Ziel.

Skeleton Tina Hermann ist seit Jahren weltspitze im Skeleton. Vor vier Jahren ging sie bei den Winterspielen in Pyeongchang allerdings leer aus. Seitdem ist ihre ärgste Konkurrentin, Elizabeth Yarnold aus Großbritannien, zurückgetreten und Hermann holte drei Weltmeistertitel in Folge im Eiskanal, in den sich die Skeletonie auf ihren Schlitten mit dem Kopf voran stürzen. Doch die Konkurrenz für die Sportlerin aus Eschenburg-Hirzenhain (Hessen) ist auch bei den Spielen 2022 groß. Die 29-Jährige gehört dennoch klar zu den Favoritinnen in ihrer Disziplin, auch wenn sie im Weltcup nur Vierte ist – die Abstände sind gering, die Pilotinnen leistungsmäßig eng beieinander. Hermann gewann zwei Weltcups in diesem Winter, beide in Altenberg. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht gewinnen will“, sagte sie im Hessischen Rundfunk zu ihren Medaillenambitionen bei Olympia.

Eiskunstlauf Auch Gastgeber China kann mit Stars aufwarten. Die Paarläufer Wenjing Sui und Cong Han sind Stars in ihrer Heimat und zweimalige Weltmeister. Bei diesen Spielen sind sie Medaillenfavoriten. 2018 in Pyeongchang hatten sie hinter Aljona Savchenko und Bruno Massot das Nachsehen und gewannen Silber.

Yuzuru Hanyu ist in der Eiskunstlauf-Szene der große Virtuose. Der Japaner brach in den vergangenen Jahren gleich mehrere Rekorde. Unter anderem war er der Erste, der in der Gesamtwertung von Kurzprogramm und Kür die 300-Punkte-Marke durchbrach. Vor allem aber geht er mit Goldglanz in Peking an den Start. Schon 2014 und 2018 wurde er Olympiasieger. Auch 2022 ist er Favorit, auch wenn er erst im Dezember seinen ersten Wettkampf seit acht Monaten bestritt.

Snowboard Für Shaun White (USA) sind es seine fünften Olympischen Spiele, danach will er zurücktreten, kündigte der Superstar aus den USA bereits an. Bisher hat er drei Goldmedaillen geholt (2006, 2010, 2018), in Peking könnten weitere für die „Flying Tomato“, wie White wegen seiner roten Haare genannt wird, dazukommen. Der älteste Starter in der Halfpipe in Peking ist aber auch ohne weiteres Olympia-Gold eines der weltweit bekanntesten Gesichter. In den Sozialen Medien ist er ein Star, sein Vermögen wird auf 60 Millionen Euro geschätzt. White ist es vor allem zu verdanken, dass die Sportart Snowboard bei Olympia angekommen ist, die Athleten weniger mit dem Event fremdeln und für spektakuläre Wettkämpfe sorgen.

Eisschnelllauf Ireen Wüst ist seit Jahren die Nummer eins im Eisschnelllaufen. 2006 feierte die Niederländerin in Turin ihren ersten Olympiasieg. Sie war damals die jüngste Olympiasiegerin der Niederlande. Auch 2010, 2014, und 2018 holte Wüst Gold bei den Winterspielen. So eine Serie ist bisher nur Athleten bei Sommerspielen gelungen. Gewinnt Wüst auch in Peking Gold, hält sie die längste Gold-Serie bei Olympischen Spielen. Inzwischen ist Wüst 35 Jahre alt und hat allein 34 Mal Gold bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympia geholt. Nicht nur in den Niederlanden ist sie ein Superstar, sie ist die Vorzeigeläuferin im Eisschnelllaufen.