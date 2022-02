Sechster Olympiasieg für Eisschnellläuferin : Wüst gewinnt historisches Gold

Peking Die niederländische Eisschnelllauf-Ikone Ireen Wüst hat olympische Geschichte geschrieben. Die 35-Jährige gewann in Peking das 1500-m-Rennen, sie hat damit Gold bei fünf verschiedenen Winterspielen gewonnen - Rekord. Insgesamt war es ihre zwölfte Medaille.

Die niederländische Eisschnelllauf-Ikone Ireen Wüst hat sich am Montag mit einer olympischen Bestmarke auf Platz vier in der Rangliste der erfolgreichsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Olympischen Winterspielen verbessert. Die 35-Jährige gewann in Peking das 1500-m-Rennen, sie hat damit Gold bei fünf verschiedenen Winterspielen gewonnen - Rekord. Insgesamt war es für Wüst der sechste Olympiasieg im Eisschnelllauf und die insgesamt zwölfte Medaille (6-5-1).