Olympia-Liveblog : Skistar Shiffrin erlebt nächste Enttäuschung – Kombi-Gold für Gisin

Michelle Gisin. Foto: AFP/DIMITAR DILKOFF

Liveblog Peking Der Ski-Superstar Mikaela Shiffrin ist auch in der alpinen Kombination ausgeschieden. Gold ging an Gisin aus der Schweiz. Holt das Team in der Nordischen Kombination eine Medaille? In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.