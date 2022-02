Olympia-Liveblog : Bö vom Winde verweht – Fillon Maillet gewinnt nächstes Gold

Johannes Tignes Boe und Fillon Maillet. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Liveblog Peking Am Samstag sammelte das deutsche Olympia-Team in Peking weiter fleißig Medaillen. Wie geht es am Sonntag weiter? In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.