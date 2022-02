TV-Übertragung : Wann und wo Olympia im Fernsehen zu sehen ist

Düsseldorf Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beginnen am 4. Februar. Die Wettkämpfe sind bei ARD und ZDF sowie im Privatfernsehen zu sehen. Hier erfahren Sie, wann Sie wo einschalten sollten.

Wer zeigt Eröffnungs- und Abschlussfeier?

Die Eröffnungsfeier überträgt das ZDF am Freitag, 4. Februar von 12.10 Uhr bis 16.00 Uhr. Dafür zeigt die ARD die Schlussfeier am Sonntag, 20. Februar.

Wo sind die Spiele 2022 im Live-Stream zu sehen?

Neben der Übertragung im Free-TV bieten ARD und ZDF auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Eurosport überträgt in seinem kostenpflichtigen Player alle Wettbewerbe live.

Zeitverschiebung von Peking zu Deutschland?

Die Zeit in Peking ist sieben Stunden vor Deutschland. Das spielt natürlich eine Rolle dabei, wann man Wettkämpfe in Deutschland verfolgen kann. Durch die Zeitverschiebung ist es zur Primetime gegen 20 Uhr in Peking drei Uhr morgens. Viele Wettbewerbe werden in Deutschland zur Mittagszeit oder am Nachmittag zu sehen sein. Einige aber auch am sehr frühen Morgen.