Deutsche Medaillen-Chancen : Die Olympia-Höhepunkte am Sonntag

Das Olympische Feuer in einer riesigen Schneeflocke. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Service Tokio Katharina Althaus holte am Samstag die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen. Am Sonntag könnten gleich mehrere folgen. Wir zeigen, welche Höhepunkte am Sonntag auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Nach Silber durch Katharina Althaus hoffen auch die deutschen Männer an diesem Sonntag auf eine Medaille im Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in China. Allerdings gehörten die Mitfavoriten Karl Geiger und Markus Eisenbichler vor dem Wettbewerb von der kleineren Normalschanze (12.00 Uhr) dort bislang nicht zu den Stärksten. Sehr gut sieht es für Rodler Johannes Ludwig vor dem dritten (12.30 Uhr) und dem entscheidenden vierten Lauf (14.15 Uhr) aus. Ludwig liegt zur Halbzeit des olympischen Wettbewerbs auf Goldkurs, Felix Loch hat als Vierter noch Chancen auf Bronze.

In der Herren-Abfahrt (4 Uhr) sind die vier deutschen Skirennfahrer nur Außenseiter. Medaillen vergeben werden bei den Herren außerdem im Skiathlon und über 5000 Meter im Eisschnelllauf. Bei den Damen geht es um Medaillen im Ski Freestyle von der Buckelpiste und im Slopestyle-Wettbewerb im Snowboard.

Das wird am Sonntag wichtig bei Olympia

Medaillen-Regen im Eiskanal?: Nach den ersten beiden Durchgängen im Rodeln liegt Johannes Ludwig in Führung. Er hat 0,039 Sekunden Vorsprung vor Österreichs Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hat nach einem Patzer im ersten Durchgang als Vierter immerhin noch eine gute Chance auf Bronze. Ab 12.30 Uhr geht es um die Medaillen.

Steigerung: Die deutschen Skispringer kamen mit der kleineren Schanze in Zhangjiakou bisher noch nicht so gut zurecht. Bei der Qualifikation am Samstag wurde Karl Geiger Neunter, Markus Eisenbichler sprang lediglich auf Rang 23. Stephan Leyhe kam auf Platz elf, Constantin Schmid belegte den 39. Rang. Ab 12 Uhr geht es auf die Schanze.

Gas geben: Vizeweltmeister Andreas Sander will zwar um die Medaillen mitfahren, doch nach WM-Silber vor einem Jahr zeigte der 32-Jährige zuletzt enttäuschende Leistungen. Sander war als Letzter für das deutsche Quartett mit Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Josef Ferstl nominiert worden, die ebenfalls nicht zu den Favoriten zählen. Ab 4 Uhr starten die Männer.

Spektakel auf dem Board: Rails und spektakuläre Sprünge bekommen Sie ab 2.30 Uhr zu sehen, wenn die Snowboarderinnen im Slopestyle-Wettbewerb um die Medaillen kämpfen. Stars wie Anna Gasser (Österreich) oder Jamie Anderson (USA) sind dann favorisiert. Mit Annika Morgan konnte sich aber auch eine Deutsche qualifizieren.

(kron/dör/old/rent/dpa/SID)