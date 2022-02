Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Montag

Service Tokio Johannes Ludwig holte am Sonntag das erste deutsche Gold bei den Olympischen Spielen. Am Montag könnten weitere Medaillen folgen. Wir zeigen, welche Höhepunkte am Montag auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Mit allenfalls leisen Medaillenhoffnungen geht das deutsche Olympia-Team bei den Winterspielen in China in diesen Montag. Nach dem enttäuschenden Auftritt der Männer von der Normalschanze muss im Mixed-Wettbewerb (12.45 Uhr) im Skispringen eine enorme Steigerung her. Im Biathlon steht das Einzelrennen der Frauen über 15 Kilometer auf dem Programm (10.00 Uhr).

Gleich zwei Entscheidungen sollen in den alpinen Ski-Wettbewerben fallen. Nach der Absage wegen zu starken Windes am Sonntag soll die Abfahrt der Herren (5.00 Uhr) nachgeholt werden, zudem treten die Damen im Riesenslalom an (2.30 Uhr) an. Insgesamt geht es in neun Wettbewerben um Edelmetall. Für die deutschen Rodlerinnen geht es in den ersten beiden Läufen zunächst um eine gute Ausgangsposition.

Das wird wichtig am Montag:

Skispringen: Trotz Silber durch Katharina Althaus im Frauen-Einzel hat das deutsche Team im Mixed-Wettbewerb nur Außenseiterchancen. Zu schwach präsentierten sich die Männer um Karl Geiger im Männer-Einzel auf der kleineren Schanze, Markus Eisenbichler verlor sogar seinen Platz im Mixed, stattdessen tritt Constantin Schmid an. Aus dem Frauen-Team wurden Althaus und Selina Freitag nominiert. Die deutsche Auswahl tritt immerhin als amtierender Weltmeister an.

Rückkehr: Biathletin Franziska Preuß greift nach langer Pause im Einzelrennen über 15 Kilometer wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die 27-Jährige galt zu Beginn der Biathlon-Saison als aussichtsreichste deutsche Athletin, wurde dann aber durch einen Treppensturz und eine Corona-Infektion gebremst. In der Mixed-Staffel am Samstag fehlte Preuß noch. Außer ihr sind im Einzel noch Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz dabei.

Zweiter Versuch: Die stets mit Spannung erwartete Herren-Abfahrt konnte wegen heftiger Böen am Sonntag nicht stattfinden. Nun gibt es am Montag den zweiten Anlauf, auch für das deutsche Alpin-Quartett Romed Baumann, Andreas Sander, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger. Die Startzeiten des Riesenslaloms der Damen wurden entsprechend angepasst, einzige deutsche Starterin ist Emma Aicher.

Rodeln: Nach Gold für Johannes Ludwig gehen auch die deutschen Frauen aussichtsreich in den zweitägigen Wettbewerb. Natalie Geisenberger fuhr in den Trainingsläufen fünfmal die Bestzeit, stürzte aber einmal. In diesem Lauf sorgte prompt Julia Taubitz für die schnellste Zeit. Auch Anna Berreiter will bei der Medaillen-Vergabe mitmischen.

Außerdem: Noch fünf weitere Medaillensätze werden am Montag verteilt, vier davon auf Eis in Peking: beim 1500-Meter-Rennen der Eisschnellläuferinnen, im Mixed-Wettbewerb im Eiskunstlauf sowie beim Shorttrack über 500 Meter der Damen und 1000 Meter der Herren. Im Snowboard ermitteln die Männer im Slopestyle den Olympiasieger.

(kron/dör/old/rent/dpa/SID)