Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch

Das sind die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch

Das Olympische Feuer in einer riesigen Schneeflocke. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Service Peking Natalie Geisenberger holte am Dienstag das dritte deutsche Gold bei den Olympischen Spielen. Anna Berreiter machte den Doppel-Erfolg perfekt. Am Mittwoch könnten weitere Medaillen folgen. Wir zeigen, welche Höhepunkte auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Die deutschen Rodler gehören auch bei der nächsten Olympia-Entscheidung in China an diesem Mittwoch wieder zu den Favoriten. Nach den Goldmedaillen für Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger steht dann die Entscheidung im Doppelsitzer (14.35 Uhr) an. Vor allem Tobias Wendl und Tobias Arlt konnten bisher im Training überzeugen. Mit dem ersten Einzel (9.00/12.00 Uhr) beginnen auch für die Nordischen Kombinierer die Wettkämpfe. Wegen Corona-Infektionen fehlen unter anderen der norwegische Top-Favorit Jarl Magnus Riiber und der deutsche Olympiasieger Eric Frenzel.