Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Dienstag

Das Olympische Feuer in einer riesigen Schneeflocke. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Service Peking Denise Herrmann holte am Sonntag das zweite deutsche Gold bei den Olympischen Spielen. Am Dienstag könnten weitere Medaillen folgen. Wir zeigen, welche Höhepunkte am Dienstag auf dem Programm stehen und wo die Deutschen Chancen haben.

Auch das deutsche Team rechnet sich wieder Chancen aus, wenn bei den Olympischen Winterspielen in China an diesem Dienstag gleich zehnmal Gold vergeben wird. Die Medaillen werden unter anderem im entscheidenden vierten Durchgang (14.35 Uhr) an die Rodlerinnen verteilt. Zuvor steht im Biathlon das Einzel der Herren über 20 Kilometer an (9.30 Uhr). Auch in den Parallel-Riesenslaloms (8.39 Uhr) könnte es bei Frauen und Männern deutsche Erfolge geben.

Bei den alpinen Ski-Wettbewerben steht der Super G der Männer auf dem Programm (4.00 Uhr), dort sind die deutschen Teilnehmer nur Außenseiter, ebenso bei den Sprints im Langlauf. Entscheidungen fallen zudem über die 1500 Meter der Herren im Eisschnelllauf, im Big-Air-Wettbewerb der Damen im Ski Freestyle sowie beim Mixed im Curling.

Das wird wichtig am Dienstag:

Olympischer Hattrick: Natalie Geisenberger steht dicht vor ihrem olympischen Hattrick. Nach Siegen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 geht die 34-Jährige als Führende in die letzten beiden Läufe. Es könnte ein deutscher Doppel-Erfolg werden, denn zur Halbzeit liegt die Olympia-Debütantin Anna Berreiter auf dem zweiten Platz. Top-Favoritin Julia Taubitz wird nach einem Sturz wohl ohne Medaille bleiben.

Vorbild Herrmann: Die deutschen Biathleten würden es Denise Herrmann gern nachmachen. Nach dem Olympiasieg der Oberwiesenthalerin über 15 Kilometer folgt das Herren-Einzel über 20 Kilometer. Wieder gibt es pro Schießfehler eine Strafminute. Der frühere Weltmeister Benedikt Doll, Routinier Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn gehen für das deutsche Team auf Medaillenjagd.

Freundinnen: Die alpinen Snowboarderinnen Ramona Hofmeister, Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter sind seit frühester Kindheit befreundet und hoffen nun allesamt auf Edelmetall bei Olympia. Hofmeister gewann 2018 Bronze im Parallel-Riesenslalom. Bei den Herren hat Stefan Baumeister gute Aussichten auf einen Podestplatz.

Zweite Chance: Das Abfahrtsrennen am Montag verlief enttäuschend für die deutschen Männer. Nun folgt schon der Super G. „Neuer Tag, neue Chance, voller Angriff“, sagte Andreas Sander. Auch Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen will nach Platz fünf in der Abfahrt diesmal mehr. Dominik Schwaiger fehlt nach seinem Sturz wegen einer Prellung am linken Unterarm und Ellenbogen.

