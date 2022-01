Olympische Winterspiele : Chinas Spiele

Info

Montage der Olympischen Ringe in Peking Anfang Januar.⇥Foto: AP Foto: AP/Ng Han Guan

Sportler Die Ausbreitung der Omikron-Variante macht auch den deutschen Sportverbänden Sorge. Pläne werden kurzfristig angepasst. So verzichten die Biathleten nach ihrem Trainingslager in Antholz auf den geplanten Inlandsflug von München nach Frankfurt, fahren lieber in Autos zum Flughafen. Das Bob- und Skeletonteam setzt auf komplette Abschottung. Am 23. Januar beziehen die Athleten ein Trainingslager in Kienbaum, in dem sie bis zum Abflug sechs Tage später bleiben.

Wettkämpfe Da selbst die Schaffung von eigenen Blasen möglichst ohne Kontakt zur Bevölkerung und weitere Impfungen keinen hundertprozentigen Schutz bieten können, wird Sportlern nahegelegt, vor Olympia gezielt auf Wettkämpfe zu verzichten. Das aktuelle Infektionsgeschehen kippt sogar ganze Weltcups. Zu Beginn der Woche wurden die Rennen der Nordischen Kombinierer und der Skilangläufer in Planica abgesagt. In der slowenischen Wintersport-Hochburg konnte nach Mitteilung des Weltverbandes Fis nicht für die Sicherheit der Beteiligten garantiert werden.