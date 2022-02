Besteht eine Impfpflicht für Olympia-Teilnehmer?

Nein, Teilnehmer an den Winterspielen müssen nicht geimpft sein. Allerdings ist ohne Impfung eine 21-tägige Quarantäne nach der Ankunft in China verpflichtend. Doppelt geimpfte Teilnehmer dürfen direkt nach der Ankunft und einem negativen Test in die Olympia-Blase.

