Wegen Menschenrechtsverletzungen in China : Australien schließt sich Boykott der Olympischen Winterspiele an

Australien schließt sich Boykott der Olympischen Winterspiele an

Wegen Menschenrechtsverletzungen in China

Die Olympischen Winterspiele sollen im Februar 2022 in Peking steigen. Foto: dpa/Zhang Chenlin

Sydney Es habe eine Reihe von Missverständnissen zwischen Peking und Canberra gegeben, hieß es von Premier Scott Morrison. Die USA hatten bereits am Montag ihren diplomatischen Boykott der Spiele wegen Menschenrechtsverstößen im Gastgeberland China angekündigt.

Auch Australien wird keine Regierungsvertreter zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) entsenden. Dies teilte Ministerpräsident Scott Morrison am Mittwoch mit. Damit schließt sich das Land dem diplomatischen Boykott der USA an, wie es zuvor schon Neuseeland getan hatte. Die australischen Athletinnen und Athleten können jedoch weiter teilnehmen.