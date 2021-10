Bing Dwen Dwen und Shuey Rhon Rhon : Das sind die Maskottchen der Olympischen Winterspiele und Paralympics 2022 in Peking

Peking Dackel Waldi war 1972 das erste Maskottchen bei Olympischen Spielen. 50 Jahre später werden Panda Bing Dwen Dwen und Laternenkind Shuey Rhon Rhon in den Stadien und an den Strecken stehen und den Athleten zu jubeln.

Mehr als 5800 Vorschläge aus 36 Ländern gingen bei dem Wettbewerb für das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2022 beim olympischen Organisationskomitee ein. Die Guangzhou Academy of Fine Arts und die Jilin University of the Arts entschieden sich letztendlich für den von Cao Xue designten Pandabären. Das Nationaltier Chinas war bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking eines der fünf Fuwa-Maskottchen.