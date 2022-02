"Kein Krieg in der Ukraine" : Skeleton-Pilot setzt bei Olympia Zeichen im Ukraine-Konflikt

Bei den Olympischen Spielen hat der ukrainische Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewitsch ein politisches Zeichen im Ukraine-Konflikt gesetzt. Eine Strafe drohe ihm dafür aber nicht, obwohl den Athleten politische Botschaften untersagt sind.

Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewitsch hat bei den Winterspielen in China eine politische Botschaft gegen einen möglichen Krieg in seiner Heimat gesendet. Nach dem dritten Lauf am Freitag zeigte der 23-Jährige im Zielbereich des Eiskanals von Yanqing einen selbst gebastelten Zettel in den Landesfarben der Ukraine mit der Aufschrift „No war in Ukraine“ („Kein Krieg in der Ukraine“) in die Kameras.