"Sehr glücklich" : Kamila Walijewa nach Olympia-Drama zurück auf dem Eis

Moskau Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist wieder zurück auf dem Eis, nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Peking nach dem Dopingverdacht ein Drama in der Kür erlebte.

Fünf Wochen nach ihrem dramatischen Absturz bei den Winterspielen von Peking ist die 15-jährige Russin Kamila Walijewa aufs Eis zurückgekehrt. Die vor Olympia positiv auf eine verbotene Substanz getestete Eiskunstläuferin, deren Fall die Spiele in China tagelang bestimmt hatte, startete trotz des Dopingverdachts am Wochenende beim Channel One Cup in Saransk.