Olympia 2022 : Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

Foto: dpa/Zhang Tao

Peking Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele 2022. Alle Informationen zum Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 finden Sie hier.

Seit wann gibt es Eisschnelllauf bei Olympischen Spielen?

Eisschnelllauf ist seit Beginn der Winterspiele dabei, das Debüt feierte es 1924 bei den ersten olympischen Wettkämpfen in Chamonix/Frankreich. Die Frauen durften erst 1932 bei den Spielen in Lake Placid in dieser Sportart antreten, die damals nur als Demonstrationssportart galt. Erst 1960 in Squaw Valley wurden die Frauen offiziell ins Programm aufgenommen.

Wie viele Entscheidungen fallen in Peking?

Mit insgesamt 14 Entscheidungen werden im Eisschnelllauf die meisten Medaillen in Peking vergeben. Die Männer und Frauen ermitteln jeweils über 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m und im Massenstart einen Olympiasieger und eine Olympiasiegerin. Dazu kommt bei den Frauen eine Entscheidung über 3000 m, bei den Männern über 10.000 m. Außerdem gibt es bei Männern und Frauen noch eine Team-Verfolgung.

Olympia 2022: Welche Deutschen sind qualifiziert?

Insgesamt gehen fünf deutsche Athleten an den Start. Das Hauptaugenmerk liegt auf der nimmermüden Claudia Pechstein, die mit ihrer achten Teilnahme zum japanischen Rekordhalter Noriaki Kasai aufschließt. Die 49 Jahre alte Berlinerin ist mit fünfmal Olympia-Gold dekoriert und das Aushängeschild des deutschen Teams. So wie Pechstein hat sich auch Michelle Uhrig (Berlin) für den Massenstart qualifiziert, Pechstein startet zudem über 3000 m. Bei den Männern schickt die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) Patrick Beckert (Erfurt/5000/10.000 m), Joel Dufter (Inzell/500/1000 m) und Felix Rijhnen (Frankfurt/5000 m/Massenstart) ins Rennen.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Nicht gut. Die Deutschen laufen der Weltspitze hinterher. Eine Medaille wäre eine Überraschung.

Wer sind die Topfavoriten?

Die Niederlande sind die klar dominierende Nation im Eisschnelllauf. Superstar Sven Kramer kann bereits neun olympische Medaillen vorweisen und tritt in Peking zu seinen fünften Spielen an. Bei den Frauen hat vor allem Irene Wüst bereits Legendenstatus - mit elf Medaillen ist sie die höchstdekorierte aktive Winterolympionikin. Vor allem Nils van der Poel (Schweden), Weltmeister und Weltrekordhalter über 10.000 m und 5000 m, schickt sich an, die niederländische Dominanz zu brechen.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Gemischt. Pechstein fiebert ihren achten Spielen entgegen und macht sich berechtigte Hoffnungen, Deutschland als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier anzuführen. Sportlich läuft man der Musik jedoch hinterher, die großen Erfolge liegen schon länger zurück. Die letzte deutsche Medaille gab es 2010 in Vancouver.

Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

An insgesamt zwölf Tagen werden Medaillen vergeben. Die Massenstarts der Frauen und Männer stehen dabei erst am vorletzten Tag der Spiele, dem 19. Februar, an. Dort hat auch Pechstein ihren großen Auftritt, drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag.

Wie lief es 2018 in Pyeongchang?

Schlecht und ohne Medaille für das deutsche Team. Die Frauen erzielten in der Team-Verfolgung mit Rang sechs die beste Platzierung, im Einzel lief Patrick Beckert über 10.000 m auf Platz sieben. Die Niederlande sicherten sich sieben von 14 Goldmedaillen.

(sbog/SID)