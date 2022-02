Viertelfinale in Gefahr : DEB-Team spielt gegen die Slowakei um das Weiterkommen

Peking Die deutsche Eishockey-Auswahl verliert auch das zweite Vorrundenspiel gegen ein nordamerikanisches Team bei Olympia. Nun ist für den Einzug ein Sieg im Qualifikationsspiel nötig. Der Gegner am Dienstag ist namhaft.

Der Glaube an die eigene Stärke ist zurück. Trotz des knappen 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) zum Olympia-Vorrundenende gegen die USA fühlt sich Deutschlands Eishockey-Team bereit für die K.o.-Runde in Peking. „Darauf können wir aufbauen“, sagte Kapitän Moritz Müller nach der „mit Abstand besten Turnierleistung“. Wie schon 2018, als in Pyeonchang am Ende Silber heraussprang, muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Viertelfinale. Am Dienstag ist die Slowakei der Gegner.