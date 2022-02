Medaillentraum geplatzt : Schwaches Eishockey-Team scheidet früh bei Olympia aus

Peking Die deutschen Eishockey-Spieler sind bei den Olympischen Winterspielen in Peking gescheitert. Der Olympia-Zweite kassiert im Spiel um den Viertelfinal-Einzug eine deftige Niederlage gegen die Slowakei.

Hohe Ansprüche, wenig Leistung: Die mit großen Medaillenhoffnungen gestarteten deutschen Eishockey-Cracks sind bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuschend früh gescheitert. Durch das 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) am Dienstag nach einer erschreckend schwachen Vorstellung gegen die Slowakei verpasste das Team von Bundestrainer Toni Söderholm das Minimalziel Viertelfinale. Stattdessen spielen die Slowaken am Mittwoch gegen die USA um den Einzug ins Halbfinale.