1:5 gegen Kanada : DEB-Team kassiert Klatsche zum Olympia-Auftakt – Sorgen um Nowak

Peking Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft war zum Auftakt des olympischen Turniers in Peking chancenlos gegen Kanada. Noch ist aber alles drin. Sorgen bereitet der Gesundheitszustand des DEG-Profi Marco Nowak.

Mit ernüchterten Mienen gingen Deutschlands so hoffnungsvoll nach Peking gekommene Eishockey-Männer nach der Auftaktpleite gegen Kanada vom Eis. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm war am Donnerstag beim bitteren 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen den stärker als erwarteten Rekord-Olympiasieger noch weit von der erhofften Medaillenform entfernt. Lediglich Tobias Rieder (31. Minute) von den Växjo Lakers aus Schweden war für den viel zu harmlosen und sichtlich geschockten Olympia-Zweiten von 2018 erfolgreich, obwohl Kanada all seine NHL-Stars fehlten.