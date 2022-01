Gastbeiträge dreier Olympia-Helden : Warum ein Boykott der Olympischen Spiele in Peking keine Lösung ist

Die Olympischen Spiele beginnen am 4. Februar in Peking. Foto: imago images/VCG/FOTO: imago | BEARBEITUNG: C. SCHNETTLER

Meinung Düsseldorf Die Kritik an China vor den Olympischen Spielen ist groß. Zwischenzeitlich wurde sogar ein sportlicher Boykott gefordert. Ehemalige deutsche Olympia-Medaillengewinner schreiben, warum dies nicht sinnvoll wäre – und zeigen Lösungsansätze auf.

Keine Wintersport-Tradition, Sportstätten, die aus dem Boden gestampft werden, keine Nachhaltigkeit, Spionage, Angst vor Corona, Menschenrechtsverletzungen: Es sind diese und andere Themen, die die Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Peking (4. Februar bis 20. Februar) prägen. Das Sportliche steht in der öffentlichen Diskussion oft hinten an.

Dabei ist die Teilnahme am größten Sportfest der Welt nicht nur für die Athletinnen und Athleten aus Deutschland der absolute Höhepunkt der Karriere. Für einige von ihnen wird es die einzige Möglichkeit sein, sich auf diesem Niveau mit der Konkurrenz zu messen. Andere haben vielleicht in vier und auch in acht Jahren noch einmal die Chance, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Sie alle eint die Sehnsucht nach Medaillen und magischen Momenten.

Doch ist das in diesen Zeiten alles überhaupt unbeschwert möglich? Muss der Sport nicht ein Zeichen gegen die Missstände? Müssen autoritäre Staaten und korrupte Organisationen nicht geächtet werden von denen, mit denen sie sich schmücken wollen? Ja, die Kritik an Chinas Präsidenten Xi Jinping ist berechtigt. Menschenrechtsverletzungen sind in der Volksrepublik an der Tagesordnung. Human Rights Watch spricht im Umgang mit den Uiguren von „Völkermord“.