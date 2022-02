Olympiatagebuch : „Kein Jubel bei den Toren – das ist schon komisch“

Betreuer Christian Menningen steht wie immer an der deutschen Bank. Foto: imago images/Sven Simon/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Peking Christian Menningen nimmt als Betreuer der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Peking teil. Unsere Redaktion sprach mit ihm einen Tag nach der bitteren 1:5-Niederlage gegen Kanada. Sein Tagebuch.

„Am Freitag stand eine kurze Trainingseinheit und aktive Erholung auf dem Programm, denn am Samstag geht es ja um 16.40 Uhr Ortszeit gegen China . Dann soll natürlich der erste Sieg beim Olympischen Eishockeyturnier für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm her. Um die Ausrüstung der Kufen -Cracks kümmere ich mich mit meinem Kollegen Marco Nachrichter aus Augsburg .

Am Mittwoch haben wir alles, was für das Spiel gegen Kanada benötigt wurde, verpackt, denn wir mussten umziehen, weil das Spiel in einem Stadion etwa 30 Minuten vom Olympiazentrum entfernt stattfand. Die Ausrüstungsgegenstände wurden dann von örtlichen Helfern in einen LKW verladen und zum Stadion gebracht. Wir sind mit einem Shuttle-Bus gefahren worden. Es ging über eine Autobahn, vorbei an vielen Geschäften und Hochhäusern. Gleich nach dem Spiel hieß es dann wieder alles einpacken und zurück zum Olympia-Zentrum, wo wir wegen des späten Spielbeginns gegen Kanada erst nach Mitternacht eintrafen.