"Man sieht einen Scheiß" : Frust nach Blindflug im Riesenslalom – Gold für Odermatt

Peking Skirennläufer Alexander Schmid scheitert in einem grenzwertigen Riesenslalom früh. Gold im Schneetreiben geht an das Schweizer Jahrhunderttalent Marco Odermatt.

Alexander Schmid sank völlig entgeistert in den Schnee und verstand die Welt nicht mehr. "Muss das jetzt sein?", habe er sich gefragt, als er wie ein Häuflein Elend am Rande der tief verschneiten "Eisfluss"-Piste saß, auf der ihm sein Medaillentraum regelrecht entglitten war. "Das ärgert mich", sagte er sichtlich getroffen, "ich hatte mir was anderes vorgenommen."