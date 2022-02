Erster deutscher Olympiasieger : Skeleton-Pilot Grotheer rast zu Gold und schreibt Geschichte – Silber für Jungk

Christopher Grotheer holt Gold in Peking Foto: AP/Mark Schiefelbein

Yanqing Christopher Grotheer gewinnt als erster Deutscher die olympische Goldmedaille im Skeleton. Dabei wollte er als Teenager noch Skispringer werden. Silber ging an Axel Jungk.

Olympia-Fluch gebannt, Gold-Traum erfüllt: Christopher Grotheer hat sich mit einer unglaublichen Abgezocktheit und einem riesigen Vorsprung zum ersten deutschen Olympiasieger im Skeleton gekrönt. Der Weltmeister setzte mit dem historischen Triumph vor seinem Landsmann Axel Jungk den deutschen Erfolgsrausch in der "Goldrinne von Yanqing" nach den vier Siegen der Rennrodler nahtlos fort.

Zu erwarten war all das nicht, schließlich hatte nie zuvor ein Skeleton-Pilot aus Deutschland auch nur eine olympische Medaille im Männer-Bereich gewonnen. Am Freitagabend endete bei den Winterspielen in China die Durststrecke - und wie.