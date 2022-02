Durststrecke beendet : Herrmann führt Biathletinnen zu Staffel-Bronze – Schweden ganz vorn

Peking Die deutschen Biathletinnen dürfen sich erstmals seit 2010 wieder über eine olympische Staffel-Medaille freuen. Denise Herrmann und Co. holen Bronze.

"Wir sind wirklich glücklich. Es ist sehr emotional für alle, auch für das Team hinter dem Team", sagte Franziska Preuß , die sich wie Startläuferin Vanessa Voigt bei deren ersten Olympischen Spielen und Vanessa Hinz über ihr erstes Edelmetall unter den Ringen freuen durfte. Für Herrmann war es in China schon die zweite Medaille nach Gold im Einzel.

Im Rennen über 4x6 km benötigte das DSV-Quartett nur sechs Nachlader und kam mit 37,4 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Schwedinnen mit dem deutschen Cheftrainer Johannes Lukas ins Ziel. Silber gewann die Mannschaft des russischen Olympia-Komitees. Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland ging in ihrem fünften Rennen nach drei Goldmedaillen und einmal Bronze erstmals leer aus.

"Wir sind super happy. Die Medaille war unser großes Ziel, darauf haben wir uns als Team eingeschworen", sagte Frauen-Cheftrainer Kristian Mehringer in der ARD und freute sich über die geschlossene Mannschaftsleistung: "Wir haben die Medaille heute im Team gewonnen."

Damit verhinderten Herrmann und Co. für den Deutschen Skiverband auch die ersten Winterspiele überhaupt seit der Premiere der Frauen-Wettbewerbe 1992, die komplett ohne Staffel-Medaille im Biathlon enden. Das Männer-Team hatte am Dienstag den vierten Platz belegt, die Mixed-Staffel landete auf Rang fünf.

"Wir werden bis aufs Messer kämpfen und bis zum letzten Zentimeter alles geben", hatte Herrmann vor dem Rennen versprochen. Und die mit Team-Bronze dekorierten Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler sahen als Zuschauer in Zhangjiakou, wie Voigt mit einer makellosen Leistung am Schießstand den Grundstein für den Erfolg legte.

"Das war genau das, was ich mir in der Nacht erträumt habe", sagte die 24-Jährige und nahm Bezug auf die prominenten Zuseher: "Wie hat Markus Eisenbichler so schön gesagt: Die Scheiß-Medaille wollen wir heute unbedingt."