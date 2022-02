Sechstes Gold : Rodelkönigin Geisenberger schreibt deutsche Olympia-Geschichte

Yanqing Natalie Geisenberger hat mit dem Sieg im Teamwettbewerb die perfekte Gold-Bilanz im Eiskanal gekrönt und ist mit ihrem sechsten Olympiasieg an Claudia Pechstein vorbeigezogen. Auch das Duo Wendl/Arlt hat nun sechs Goldmedaillen.

Mit der besten Bilanz der Geschichte haben die deutschen Rodler die Winterspiele von Peking abgeschlossen und Natalie Geisenberger zur deutschen Rekord-Olympiasiegerin gekrönt. Die 34-Jährige ist nach dem Team-Triumph am Donnerstag sechsmalige Rodel-Goldmedaillengewinnerin. Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt siegten ebenfalls zum sechsten Mal bei Winterspielen. Einsitzer Johannes Ludwig feierte mit dem Team-Gold seinen insgesamt dritten Olympiasieg. Silber ging an Österreich , Bronze gewann Lettland .

Das Maß der Dinge am Eiskanal von Yanqing nördlich von Peking waren aber die unschlagbaren deutschen Rodler. Mit der maximalen Gold-Bilanz sowie zwei Silbermedaillen lieferte das Team von Cheftrainer Norbert Loch eine nochmal bessere Leistung als bei den Winterspielen von Sotschi 2014 ab. Geisenberger, die schon 2010 in Vancouver Bronze gewann, ließ mit dem abschließenden Team-Gold endgültig Claudia Pechstein hinter sich. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin wurde in der ewigen Bilanz auch von Wendl/Arlt überholt.